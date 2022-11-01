У ДТЕК опублікували оновлений графік відключення світла у Києві

У ДТЕК "Київські електромережі" опублікували оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Щоб дізнатися, коли найімовірніше в будинку зникне світло, треба ввести у графіку свою адресу.

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ДТЕК відразу попереджає, що можлива невелика похибка у часі в межах 30-40 хвилин для перепідключення електропостачання між групами.

Втім, опубліковані три черги відключень не означають, що світло буде відсутнє протягом всіх часових проміжків. Якщо енергосистема працюватиме коректно – відключення взагалі не застосовуватимуть.

Відключення однієї групи в рамках стабілізаційного графіку розраховані на скорочення споживання до 250 МВт. Якщо є розпорядження НЕК "Укренерго" скоротити споживання більше ніж на 250 МВт, то відключення стають екстреними. У такому випадку графік не діє.

Про екстрені відключення можна дізнаватися, наприклад, через чат-бот ДТЕК або чат-бот YASNO.

Нагадаємо, на сьогоднішній день у Київській області залишаються без електропостачання близько 20 тисяч абонентів. Що ж стосується Києва, то тут водо- та енергопостачання повністю відновили, однак світло продовжать вимикати через дефіцит в енергосистемі, повідомляв Віталій Кличко.