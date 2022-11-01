В ДТЭК опубликовали обновленный график отключения света в Киеве

В ДТЭК "Киевские электросети" опубликовали обновленные графики стабилизационных отключений электроэнергии. Чтобы узнать, когда вероятнее всего в доме исчезнет свет, нужно ввести в график свой адрес.

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ДТЭК сразу предупреждает, что возможна небольшая погрешность по времени в пределах 30-40 минут для переподключения электроснабжения между группами.

Впрочем, опубликованные три очереди отключения не означают, что свет будет отсутствовать в течение всех временных промежутков. Если энергосистема будет работать корректно – отключения вообще не будут применяться.

Отключения одной группы в рамках стабилизационного графика рассчитаны на сокращение потребления до 250 МВт. Если есть распоряжение НЭК "Укрэнерго" сократить потребление более чем на 250 МВт, то отключения становятся экстренными. В таком случае график бездействует.

Об экстренных отключениях можно узнавать, например, через чат-бот ДТЭК или чат-бот YASNO.

Напомним, на сегодняшний день в Киевской области остаются без электроснабжения около 20 тысяч абонентов. Что касается Киева, то здесь водо- и энергоснабжение полностью восстановили, однако свет продолжат выключать из-за дефицита в энергосистеме, сообщал Виталий Кличко.