У Київській області без світла лишились близько 20 тис. абонентів

На сьогоднішній день у Київській області залишаються без електропостачання близько 20 тисяч абонентів, повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

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"На Київщині близько 20 тисяч абонентів залишаються без електропостачання. Наші енергетики працюють цілодобово і роблять неймовірне", – написав Кулеба у Telegram і додав, що з 6:15 вівторка в регіоні розпочалися планові стабілізаційні відключення.

Що ж стосується Києва, то тут водо- та енергопостачання повністю відновили, однак світло продовжать вимикати через дефіцит в енергосистемі, повідомив Віталій Кличко.

"Водопостачання в домівки киян повністю відновили. Енергопостачання в Києві також відновили. Але вимкнення застосовують, оскільки дефіцит в енергосистемі після варварських атак агресора значний", – зазначив він.

Він додав, що фахівці "Київводоканалу" та ДТЕК працювали майже добу, щоб повернути воду та світло мешканцям столиці.

Нагадаємо, у понеділок, 31 жовтня, через аварійну ситуацію в Києві 80% споживачів залишилися без водопостачання. Крім того, через обстріли окупантів частина міста була знеструмлена.