У Києві відновили водо- та енергопостачання, але віялові відключення продовжать застосовувати

Водо- та енергопостачання у Києві повністю відновили, однак світло продовжать вимикати через дефіцит в енергосистемі.

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Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Водопостачання в домівки киян повністю відновили. Енергопостачання в Києві також відновили. Але вимкнення застосовують, оскільки дефіцит в енергосистемі після варварських атак агресора значний", - зазначив він.

Він додав, що фахівці "Київводоканалу" та ДТЕК працювали майже добу, щоб повернути воду та світло мешканцям столиці.

Нагадаємо, у понеділок, 31 жовтня, через аварійну ситуацію в Києві 80% споживачів залишилися без водопостачання. Крім того, через обстріли окупантів частина міста була знеструмлена.