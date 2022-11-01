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У Києві відновили водо- та енергопостачання, але віялові відключення продовжать застосовувати
Водо- та енергопостачання у Києві повністю відновили, однак світло продовжать вимикати через дефіцит в енергосистемі.
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Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
"Водопостачання в домівки киян повністю відновили. Енергопостачання в Києві також відновили. Але вимкнення застосовують, оскільки дефіцит в енергосистемі після варварських атак агресора значний", - зазначив він.
Він додав, що фахівці "Київводоканалу" та ДТЕК працювали майже добу, щоб повернути воду та світло мешканцям столиці.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, у понеділок, 31 жовтня, через аварійну ситуацію в Києві 80% споживачів залишилися без водопостачання. Крім того, через обстріли окупантів частина міста була знеструмлена.