В Киеве возобновили водо- и энергоснабжение, но веерные отключения продолжат применять

Водо- и энергоснабжение в Киеве полностью восстановили, однако свет продолжат выключать из-за дефицита в энергосистеме.

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Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Водоснабжение в дома киевлян полностью восстановили. Энергоснабжение в Киеве также возобновили. Но выключения применяют, поскольку дефицит в энергосистеме после варварских атак агрессора значителен", - отметил он.

Он добавил, что специалисты "Киевводоканала" и ДТЭК работали почти сутки, чтобы вернуть воду и свет жителям столицы.

Напомним, в понедельник, 31 октября, из-за аварийной ситуации в Киеве 80% потребителей остались без водоснабжения. Кроме того, из-за обстрелов оккупантов часть города была обесточена.