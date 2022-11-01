В Киевской области без света осталось около 20 тыс. абонентов

На сегодняшний день в Киевской области остаются без электроснабжения около 20 тысяч абонентов, сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

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"В Киевской области около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения. Наши энергетики работают круглосуточно и делают невероятное", – написал Кулеба в Telegram и добавил, что с 6:15 вторника в регионе начались плановые стабилизационные отключения.

Что касается Киева, то здесь водо- и энергоснабжение полностью восстановили, однако свет продолжат выключать из-за дефицита в энергосистеме, сообщил Виталий Кличко.

"Водоснабжение в домах киевлян полностью восстановили. Энергоснабжение в Киеве также возобновили. Но выключение применяют, поскольку дефицит в энергосистеме после варварских атак агрессора значителен", – отметил он.

Он добавил, что специалисты "Киевводоканала" и ДТЭК работали почти сутки, чтобы вернуть воду и свет жителям столицы.

Напомним, в понедельник, 31 октября, из-за аварийной ситуации в Киеве 80% потребителей остались без водоснабжения. Кроме того, из-за обстрелов кафиров часть города была обесточена.