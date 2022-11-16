Позбавляємося темряви. Які автономні джерела енергії виручать під час блекауту

При відключення електроенергії на кілька годин допоможуть павербанки. А от якщо світла в будинку не буде довше, варто задуматися про придбання зарядної станції чи генератора. Щоправда, вартість потужного обладнання сягає 50-70 тис грн, а то й більше.

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Тривалі відключення електроенергії стали, на жаль, звичайним явищем, як у великих містах, і у регіонах. Тому українці змушені підлаштовувати своє життя під нові реалії та запасатися автономними джерелами енергії.

Звісно, повністю компенсувати відсутність центрального електропостачання дуже складно. Тому в будь-якому випадку доведеться коригувати свої звички та обмежувати використання побутових приладів, особливо великої техніки. Тим не менш, наявність резервного живлення дозволить легше пережити довготривалі відключення електроенергії, навіть якщо вони триватимуть кілька днів поспіль.

Павербанки для портативних гаджетів і не тільки

Найдоступніший і компактніший замінник розетки – це, звичайно, павербанк. Причому багато хто недооцінює його можливості. Існує думка, що павербанк годиться тільки для того, щоб заряджати дрібну електроніку – смартфони, планшети, бездротові навушники.

Насправді цей пристрій можна використовувати і для більш насущних побутових завдань. Наприклад, підживити ноутбук, настільний світильник або термокухоль з підігрівом від USB – такий собі лайт-варіант електрочайника, який може розігріти воду до 75°C.

Вартість павербанків коливається у межах десь від 800-1000 грн та аж до 5-6 тис грн у середньому. На ціну впливає ємність батареї, набір портів для підключення пристроїв, а також наявність опції швидкого заряджання та бездротової зарядки.

Для найпростіших завдань (підзарядити смартфон чи ліхтарик) підійде павербанк потужністю до 10000 мАг. Досить одного-двох USB-портів, щоб підключити електроніку кабелем. Такий павербанк обійдеться десь у 1000-1500 гривень.

Якщо потрібно використовувати зовнішній акумулятор для більш ненажерливих гаджетів, – для планшета або ноутбука – потрібно вибирати павербанк ємністю до 15000-20000 мАг. Плюс, важливо, щоб у нього на борту була швидка зарядка, хоча б класу 2.0 або 2.1. Навіщо вона потрібна? Справа в тому, що пристрої з ємними батареями (той самий ноутбук) потребують потужнішого джерела заряду, з вихідною напругою в районі 12В і силою струму хоча б 2А. Якщо павербанк буде слабким, то він розряджатиметься швидше, ніж акумулятор підключеного до нього пристрою зможе накопичувати заряд. За ємний та швидкий павербанк доведеться викласти до 3000-3500 гривень.

Найнавороченіші автономні батареї, які мають функцію швидкої зарядки класу 3.0 або 4.0, і підтримують на додаток до цього наскрізну зарядку (вона дозволяє одночасно заряджати зовнішній акумулятор і підключений до нього пристрій), обійдуться десь у 4500-5000 грн. Іноді й дорожче. Ємність таких павербанків може досягати 25000-30000 мАг, вони можуть видавати вихідну напругу до 20В та силу струму до 5А. А набору портів вистачить для того, щоб одночасно підключити цілу купу пристроїв. Щоправда, не слід забувати, що чим більше гаджетів одночасно заряджає павербанк, тим швидкість заряду буде нижчою.

Серед додаткових корисних функцій павербанків стане в нагоді захист від перегріву та від короткого замикання. Особливо корисно, коли такі опції є у потужних зовнішніх батарей, що знаходяться під великим навантаженням.

Зарядні станції для будь-яких приладів

Навряд чи павербанки допоможуть за тривалого вимкнення електроенергії. Наприклад, на добу. Їх можливостей не вистачить для того, щоб розгойдати навіть найпростішу побутову техніку. Хоча б мікрохвильову піч, аби розігріти сніданок або вечерю.

Потрібна більш продуктивна альтернатива. І вона є: це портативні зарядні станції. По суті, їх також можна вважати великими павербанками. Але при цьому зарядні станції мають деякі важливі особливості. Їхня ємність може досягати 3-5 кВт-год. Крім того, зарядні станції здатні перетворювати накопичений у вбудованому акумуляторі постійний струм змінний. Отже, до них можна підключити різну побутову техніку – електрочайник, електроплиту, холодильник і пральну машинку.

За грубими оцінками, найкомпактніша зарядна станція ємністю близько 200 Вт-год, що еквівалентно павербанку ємністю 55000 мАг, буде більше доби живити світлодіодну лампу і 3 години – телевізор діагоналлю 32 дюйми, або вона може зарядити 12-15 разів iPhone і 3 рази ноутбук. Зарядна станція на 1 кВт-год може забезпечити 11 годин роботи холодильника, 1,5 години роботи кавоварки, мікрохвильової печі або комп'ютера. А ще до неї можна підключити wi-fi роутер, який роздаватиме інтернет протягом 25 годин.

Для того, щоб поповнити ємність зарядної станції, можна використовувати різні джерела електроенергії. Це може бути звичайна розетка, і автомобіль, і сонячні панелі. Наприклад, кіловатна станція повністю заповнить свій ресурс від мережі 220В за 2-3 години, від автомобільного акумулятора – за 9-10 годин, а від двох сонячних панелей потужністю 160 Вт – за 6-8 годин.

Як правило, зарядні станції підтримують підключення цілого букету пристроїв до 9-12 приладів. Для цього передбачені різні роз'єми: порти USB та USB TypeC, "прикурювач", а також розетки звичного формату для побутової техніки.

На додаток до цього зарядні станції захищені від вологи та пилу, від перепадів електроенергії в мережі, від перегріву та від фізичних пошкоджень. Тобто вони практично невразливі. Ну і в якості додаткових "фішок" виробники оснащують міні-електростанції дисплеями, які виводять інформацію про залишок заряду, і вбудовують функцію управління пристроєм зі смартфона.

Найголовніший недолік зарядних станцій – їхня ціна. Вартість станції ємністю близько 0,2 кВт-год становить близько 13-15 тис грн, ємністю 0,5 кВт-год – 25-35 тис грн, станція на 1 кВт-год обійдеться у суму 50-70 тис грн, двокіловатні станції коштують в діапазоні від 90 до 120 тис. грн, а прайс для серйозних апаратів на 4-5 кВт-год може сягати 200 тис. грн і вище.

Генератори на всі випадки життя

Отримати електроенергію можна давно перевіреним способом від генератора. Генератори прості в експлуатації, порівняно невибагливі та підходять як для приватного сектору, так і для міських жителів (хоча з деякими застереженнями).

Найбільш поширені бензинові та дизельні генератори. Агрегати, що працюють на бензині, найдоступніші за ціною. Дизельні значно дорожчі, що пов'язано з особливостями їхньої конструкції, високою довговічністю (ресурс двигуна в бензиновому генераторі – до 700 годин, у дизельному – 20-25 тис годин) та з майже необмеженим часом безперервної роботи. Якщо бензиновий генератор потрібно кожні 4-6 годин "глушити" і давати йому перепочинок, то дизельний генератор буде безвідмовно працювати цілодобово. Головне, не забувати підливати паливо.

До речі, про паливо: бензинові генератори ще й споживають більше, ніж дизельні. Скажімо, якщо невеликий бензиновий генератор на одному баку об'ємом 5 л пропрацює 6-7 годин, то дизельний може витримати і 10 годин.

Тим не менш, незважаючи на всі недоліки, бензинові генератори порівняно дешеві. Їхня вартість починається десь із 9-10 тис грн за потужність близько 0,5-0,7 кВт. Ціна бензинового генератора потужністю близько 3 кВт становитиме 23-25 тис грн, плюс-мінус.

Дизельні генератори коштують значно дорожче, але і їхня стартова потужність вища. Найслабші дизельні генератори видають до 2,8-3 кВт і їх продають не менше, ніж за 35 тис грн. Якщо замахнутися на пристрій потужністю від 5 кВт, доведеться розщедритися щонайменше на 70-80 тис грн.

На що взагалі здатний генератор? Невеликого апарату на 0,8-1 кВт буде достатньо для того, щоб заряджати смартфони, ноутбуки, підключити пару світильників. Генератор на 3 кВт зможе без проблем живити майже будь-яку техніку – від холодильника до електроплити та обігрівача. Генератор на 5-10 кВт зможе витягнути на своїх плечах електропостачання цілого приватного будинку, у якому встановлено електроопалення, великий бойлер і т.д.

Взагалі, генератор – це все-таки більше пристрій для тих, хто живе за містом. Поставив його на ділянці біля будинку та жодних проблем. А ось у міській квартирі генератор – компроміс. Під час його роботи утворюються вихлопні гази, які потрібно кудись виводити. Крім того, генератор шумить. Рівень шуму бензинових нижчий, близько 65-70 дБ. Десь так само виє працюючий пилосос. Дизельні генератори видають до 90 дБ, що можна порівняти з роботою перфоратора.

Вирішенням питання може стати покупка інверторного бензинового генератора, він досить тихий – шумовий поріг близько 50 дБ. Але такі пристрої мають потужність у кращому разі 0,5 кВт. Особливо не розженешся. Другий варіант – домовлятися з сусідами і встановлювати генератор там, де він не нікому докучатиме. Наприклад, на даху багатоповерхівки. А заразом можна скинутися з іншими мешканцями будинку, щоб по грошах було не так накладно.

Шукаємо вигідні варіанти

Дорожнеча зарядних станцій і генераторів – не єдина проблема. Друга проблема в тому, що таке обладнання в Україні у великому дефіциті. Якщо пробігтися великими продавцями і маркетплейсами, такими як Rozetka, "Епіцентр", Prom.ua , виявиться, що багатьох моделей просто немає в наявності. А на замовлення чекати доведеться тижні, а то й місяці.

Виходом із ситуації може стати замовлення потрібного пристрою з-за кордону. Найкраще з найближчих країн Євросоюзу, щоб доставка була швидшою і дешевшою. Із Польщі, Німеччини, Словаччини. Причому ціни у "сусідів" часто нижчі. Різниця може бути близько 30-50%. У перерахунку на гривню вартість найпростішого бензинового генератора потужністю 0,5-0,7 кВт становитиме приблизно 5-6 тис грн. В Україні – від 10 тис. грн. Дизельний генератор потужністю 5 кВт в ЄС за бажання можна знайти за 30-35 тис грн, тоді як у нас – удвічі дорожче. Зарядна станція на 200-300 Вт-год в Євросоюзі коштуватиме 8-9 тис грн, це мінімум у півтора рази дешевше, ніж в Україні.

Зрозуміло, що всі ці пристрої є габаритними, тому слід закладати витрати на доставку. Це може бути 150-200 дол. додатково. Але не доведеться чекати кілька місяців, буквально протягом 3-5 робочих днів зарядна станція або генератор вже будуть на місці.