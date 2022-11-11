У Києві компенсуватимуть 75% вартості генераторів для багатоквартирних будинків

Київрада затвердила Міську цільову програму часткового відшкодування вартості закупівлі електрогенераторів та будь-яких незалежних приладів альтернативного живлення для потреб ОСББ та ЖБК міста Києва, яка передбачатиме компенсацію 75% вартості такого обладнання.

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Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради.

Зазначається, що таке рішення було прийнято 10 листопада на пленарному засіданні ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання 71 депутатом.

За словами депутатки Київської міської ради Лілії Пашинної, проєкт рішення підготовлено з метою компенсації об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків коштів на купівлю генераторів на випадок відключень електроенергії.

"Щодня ворог намагається знищити нашу інфраструктуру – він прагне посіяти паніку в серці кожного українця. Проте ми з колегами продовжуємо боротися на всіх фронтах. У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні було розроблено міську цільову програму задля забезпечення ОСББ незалежними приладами альтернативного живлення електроенергії, а також зниження фінансового навантаження на співвласників будинків. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків зможуть купувати генератори для власних потреб, а місто буде компенсувати 75% витрат", – зазначила Пашинна.

Вона додала, що для отримання часткової компенсації необхідно заповнити заяву та подати пакет документів до районних у місті Києві державних адміністрацій.

Зауваважимо, раніше міська влада Львова пообіцяла повертати 50% вартості генератора, але не більше 30 тис. грн.

Крім того, Кабінет міністрів 8 листопада прийняв рішення про звільнення ввозу генераторів, обігрівачів та іншого енергетичного обладнання від ПДВ та ввізного мита.