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Суспільство
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У Києві розгорнуть пункти обігріву: як вони виглядають (ФОТО)

У Києві розгорнуть пункти обігріву: як вони виглядають (ФОТО)

У кожному районі Києва на випадок надзвичайної ситуації розгортатимуться пункти обігріву. Там можна буде зігрітися, відпочити, випити чаю, поїсти, взяти теплий одяг та підзарядити телефон.

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Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Пункти обігріву мають бути укомплектовані генераторами, тепловими гарматами, буржуйками та дровами. Там мають бути встановлені біотуалети, ємкості з питною водою, а також рації, ліхтарі, теплий одяг, посуд, запаси продуктів харчування та засобів гігієни. 

Фото 2 — У Києві розгорнуть пункти обігріву: як вони виглядають (ФОТО)
Фото 3 — У Києві розгорнуть пункти обігріву: як вони виглядають (ФОТО)

Тут можна буде зігрітися, відпочити, випити чаю/каву, перекусити, взяти теплий одяг, підзарядити телефони.

Фото 4 — У Києві розгорнуть пункти обігріву: як вони виглядають (ФОТО)

У кожному районі  столиці облаштують близько 100 таких точок.

Фото 5 — У Києві розгорнуть пункти обігріву: як вони виглядають (ФОТО)

Зазначимо, мер Києва Віталій Кличко не виключає, що внаслідок обстрілів окупантів столиця може залишитися без води, світла та зв'язку, але запевняє, що влада готується до всіх сценаріїв.

Нагадаємо, у Київській міській державній адміністрації підтвердили, що є вірогідність того, що взимку в столиці в багатоповерхових будинках відключатимуть опалення на декілька днів. 

Автор:
Світлана Манько