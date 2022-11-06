- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
Кличко не виключає повного блекауту в Києві та просить зробити запаси
Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що внаслідок обстрілів окупантів столиця може залишитися без води, світла та зв'язку, але запевняє, що влада готується до всіх сценаріїв.
Про це повідомив Кличко в ефірі телемарафону.
"Ми робимо все, щоб цього не відбулося. Але будьмо відвертими: наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, без електрики, без водопостачання, взагалі ми всі померли. І від того, наскільки ми будемо підготовлені до різних ситуацій, залежить і майбутнє країни, і майбутнє кожного з нас. Ми не виключаємо. Ми прораховуємо різні сценарії для того, щоб витримати, щоб підготуватися", - сказав мер у відповідь на питання, чи припускає він можливість повного блекауту в Києві.
Крім того, мер закликав киян мати вдома запас питної та технічної води, заряджені акумулятори, деякий запас їжі та теплі речі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Він нагадав, що у Києві планують розгорнути близько тисячі пунктів обігріву.
"Цього недостатньо. Тому я також звертаюся до людей – на поганий сценарій, якщо у нас світла і водопостачання не буде, прорахувати, якщо у вас є родичі й знайомі в передмісті Києва, де є окреме водопостачання, пічка, тепло, щоб тимчасово там перебувати – будь ласка, домовтеся на випадок поганого сценарію, щоб ви могли провести деякий час у своїх друзів чи знайомих", – зазначив мер.
Кличко додав, що у випадку надзвичайних ситуацій у під’їздах киян буде оприлюднено додаткову інформацію щодо місцезнаходження пунктів обігріву та бюветів.
"Ми відверто проговорюємо різні сценарії і навіть найгірший сценарій, до якого потрібно бути готовими. Ми зробимо все, що від нас залежить, щоб такого сценарію не було. Але гарантувати на 100% ми не можемо, тому моделюємо різні ситуації і кожен з нас повинен бути підготовлений до цього", – підкреслив міський голова.
Нагадаємо, раніше Кличко повідомив, що якщо у Києві взимку станеться надзвичайна ситуація, то столична влада готова розгорнути у місті близько 1000 пунктів обігріву.