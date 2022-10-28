Київ отримав нове обладнання ППО - Кличко

Українська столиця отримала нові системи протиповітряної оборони (ППО) для захисту об’єктів критичної інфраструктури.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Була нарада з військовими, де я зробив великий акцент на тому, що вкрай важливо захистити наші об’єкти енергопостачання. Мене військові запевнили, що зараз вже нове обладнання протиповітряної оборони надійшло в столицю. Повітря буде ще більш захищене", – зазначив він.

Мер сподівається, що тепер атак-провокацій з дронами-камікадзе у Києві вже не буде.

Нагадаємо,27 жовтня через нічні обстріли в Києві та області замість "зручних графіків відключення е/е" запроваджували жорсткіші обмеження в подачі електроенергії.

28 жовтня у Києві та Київській області продовжуються екстрені відключення світла. При цьому через дисбаланс в енергосистемі можливі застосування більш тривалих відключень електропостачання, ніж це було 27 жовтня.