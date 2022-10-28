В Києві та області знову застосують жорсткіші обмеження в подачі електроенергії

В Києві та Київській області продовжуються екстрені відключення світла. При цьому 28 жовтня через дисбаланс в енергосистемі можливі застосування більш тривалих відключень електропостачання, ніж це було 27 жовтня.

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Про це повідомили в КМДА та ДТЕК.

Уточнюємо, що вранці 28 жовтня пресслужба ДТЕК опублікувала повідомлення про те, що нібито НЕК "Укренерго" скасував екстрені відключення світла у Київській області. Однак, в коментарі Delo.ua компанія уточнила, що на сайті стався збій, через що було опубліковано таке повідомлення.

"Графіки стабілізаційних відключень, які складені напередодні, більше не актуальні. На жаль, найближчими днями зберігається висока можливість застосування більш жорстких й тривалих відключень електропостачання", - зазначили в КМДА.

В свою чергу в ДТЕК попросили клієнтів підтримати енергетиків у боротьбі на енергофронті. Для цього споживати електроенергію потрібно помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00.

"Бізнес-клієнтів просимо обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів", - додали в компанії.

Нагадаємо, 27 жовтня через нічні обстріли в Києві та області замість "зручних графіків відключення е/е" запроваджували жорсткіші обмеження в подачі електроенергії.

Того дня без світла залишилось близько мільйона киян. В Київській області електропостачання відключали більше 500 тисячам споживачам.

Джерело фото: ua.depositphotos.com