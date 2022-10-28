В Киеве и области снова применят более жесткие ограничения в подаче электроэнергии

В Киеве и Киевской области продолжаются экстренные отключения света. При этом 28 октября из-за дисбаланса в энергосистеме возможны применения более длительных отключений электроснабжения, чем это было 27 октября.

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Об этом сообщили в КГГА и ДТЭК.

Уточняем, что утром 28 октября пресс-служба ДТЭК опубликовала сообщение о том, что якобы НЭК "Укрэнерго" отменил экстренные отключения света в Киевской области. Однако, в комментарии Delo.ua компания уточнила, что на сайте произошел сбой, из-за чего было опубликовано такое сообщение.

"Графики стабилизационных отключений, которые составлены накануне, больше не актуальны. К сожалению, в ближайшие дни сохраняется высокая возможность применения более жестких и длительных отключений электроснабжения", - отметили в КГГА.

В свою очередь, в ДТЭК попросили клиентов поддержать энергетиков в борьбе на энергофронте. Для этого потреблять электроэнергию нужно умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00.

"Бизнес-клиентов просим ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров", – добавили в компании.

Напомним, 27 октября из-за ночных обстрелов в Киеве и области вместо "удобных графиков отключения э/э" вводились более жесткие ограничения в подаче электроэнергии.

В тот день без света осталось около миллиона киевлян. В Киевской области электроснабжение отключали более 500 тысяч потребителям.

Источник фото: ua.depositphotos.com