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Оккупанты нанесли удар по одной из общин Киевской области

Оккупанты нанесли удар по одной из общин Киевской области

Ночью 27 октября армия страны-агрессора РФ нанесла удар по одной из общин Киевской области. Продолжается ликвидация пожара и последствий удара.

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Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

"Россияне терроризируют Киевщину ночью. Есть несколько прилетов в одной из общин области", - отметил он.

По его словам, на месте работают спасатели и экстренные службы. Продолжается ликвидация пожара и последствий удара.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет

"Наши силы ПВО ликвидировали вражеские воздушные объекты. Работаем", – отметил Кулеба.

Напомним, утром 15 октября оккупанты нанесли ракетный удар по одному из районов Киевской области.

А 13 октября около 5 утра армия страны-агрессора РФ атаковала Киевскую область дронами Shahed-136 иранского производства.

Автор:
Светлана Манько