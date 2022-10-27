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Оккупанты нанесли удар по одной из общин Киевской области
Ночью 27 октября армия страны-агрессора РФ нанесла удар по одной из общин Киевской области. Продолжается ликвидация пожара и последствий удара.
Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.
"Россияне терроризируют Киевщину ночью. Есть несколько прилетов в одной из общин области", - отметил он.
По его словам, на месте работают спасатели и экстренные службы. Продолжается ликвидация пожара и последствий удара.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет
"Наши силы ПВО ликвидировали вражеские воздушные объекты. Работаем", – отметил Кулеба.
Напомним, утром 15 октября оккупанты нанесли ракетный удар по одному из районов Киевской области.
А 13 октября около 5 утра армия страны-агрессора РФ атаковала Киевскую область дронами Shahed-136 иранского производства.