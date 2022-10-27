Отключение света: сроков восстановления нормального электроснабжения пока нет

Сроков восстановления нормального электроснабжения пока нет, энергетики работают, чтобы преодолеть последствия ударов оккупантов по энергосистеме Украины.

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Об этом сообщил генеральный директор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко.

Он отметил, что из- за атаки новые ограничения добавились в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Местами нужно было снизить потребление электроэнергии на 40%.

По его словам, в Киеве 27 октября без света осталось около миллиона киевлян. В Киевской области электроснабжение отключали более 500 тысячам потребителям.

"Энергетики прилагают сверхусилия, чтобы преодолеть последствия атак. К сожалению, пока сроков возобновления нормальной поставки нет. Если ночью не будет снижение потребления – отключения продлятся", - отметил Коваленко.

Напомним, энергосистема страны получила новые повреждения, поэтому НЭК "Укрэнерго" 27 октября ввел более длительные экстренные отключения света в Киеве и области.