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Отключение света: сроков восстановления нормального электроснабжения пока нет
Сроков восстановления нормального электроснабжения пока нет, энергетики работают, чтобы преодолеть последствия ударов оккупантов по энергосистеме Украины.
Об этом сообщил генеральный директор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко.
Он отметил, что из- за атаки новые ограничения добавились в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Местами нужно было снизить потребление электроэнергии на 40%.
По его словам, в Киеве 27 октября без света осталось около миллиона киевлян. В Киевской области электроснабжение отключали более 500 тысячам потребителям.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Энергетики прилагают сверхусилия, чтобы преодолеть последствия атак. К сожалению, пока сроков возобновления нормальной поставки нет. Если ночью не будет снижение потребления – отключения продлятся", - отметил Коваленко.
Напомним, энергосистема страны получила новые повреждения, поэтому НЭК "Укрэнерго" 27 октября ввел более длительные экстренные отключения света в Киеве и области.