В Киеве и области вводят длительные экстренные отключения света

Энергосистема страны получила новые повреждения, поэтому НЭК "Укрэнерго" вводит более длительные экстренные отключения света в Киеве и области. Графики стабилизационных отключений, составленные накануне, больше не актуальны.

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Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что Россия снова атаковала объекты энергетической инфраструктуры. Из строя выведен ряд критически важных объектов страны. В результате в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления.

Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины госэнергокомпания НЭК "Укрэнерго" вводит беспрецедентные экстренные ограничения.

Кроме того, графики стабилизационных отключений, составленные накануне, больше не актуальны. К сожалению, в ближайшие дни будут применены более жесткие и продолжительные отключения электроснабжения.

Поэтому граждан просят потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00.

Бизнес-клиентов просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

Отметим, в Украине сложилась такая ситуация, что одним пользователям не отключают электроэнергию вообще, а другим регулярно. НЭК "Укрэнерго" решила разобраться с этим вопросом и ввести удобные графики веерных отключений.