У Києві та області вводять тривалі екстрені відключення світла

Енергосистема країни зазнала нових пошкоджень, тому НЕК "Укренерго" вводить більш тривалі екстрені відключення світла у Києві та області. Графіки стабілізаційних відключень, які складені напередодні, більше не актуальні.

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Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що Росія знову атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури. З ладу виведена низка критично важливих об’єктів країни. Внаслідок цього в Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання.

Щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, держенергокомпанія НЕК "Укренерго" вводить безпрецедентні екстрені обмеження.

Крім того, графіки стабілізаційних відключень, які складені напередодні, більше не актуальні. На жаль, найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення електропостачання.

Тому громадян проять споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00.

Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгівельних центрів.

Також голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, що відключення електроенергії в області, ймовірно, відбуватимуться без попереджень і можливо на тривалий термін.

Зазначимо, в Україні склалася така ситуація, що одним користувачам не відключають електроенергію взагалі, а іншим — регулярно. НЕК "Укренерго" вирішила розібратися з цим питанням та запровадити зручні графіки віялових відключень.