Відключення світла: термінів відновлення нормального електропостачання поки немає

Термінів відновлення нормального електропостачання поки немає, енергетики працюють, щоб подолати наслідки ударів окупантів по енергосистемі України.

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Про це повідомив генеральний директор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (YASNO) Сергій Коваленко.

Він зазначив, що через атаку нові обмеження додались у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Подекуди потрібно було знизити споживання електроенергії на 40%.

За його словами, у Києві 27 жовтня без світла залишилось близько мільйона киян. В Київській області електропостачання відключали більше 500 тисячам споживачам.

"Енергетики докладають надзусилля, щоб подолати наслідки атак. На жаль, поки термінів відновлення нормального постачання немає. Якщо вночі не буде зниження споживання - відключення продовжаться", - зазначив Коваленко.

Нагадаємо, енергосистема країни зазнала нових пошкоджень, тому НЕК "Укренерго" 27 жовтня ввів більш тривалі екстрені відключення світла у Києві та області.