Убытки "ДТЭК" от войны составляют 17,6 млрд грн: компания нуждается в государственной поддержке

Убытки теплоэнергетических станций ДТЭК за время войны достигли 17,6 млрд грн, более трети из которых – за третий квартал. Последние российские обстрелы обострили ситуацию еще больше, поэтому компания нуждается в неотложной поддержке.

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Об этом заявил гендиректор "ДТЭК" Максим Тимченко в комментарии "Интерфакс-Украина".

"За восемь месяцев (войны) наши ТЭС получили 17,6 млрд грн убытков, и это при расчете стоимости искусственного угля 4200 грн за тонну. Но мы дальше не можем выживать при таких условиях", – отметил Тимченко.

Он подчеркнул, что убытки, понесенные компанией с 10 октября, после массированных ударов российских оккупантов по энергетическим объектам Украины, составили около $40 млн.

"Это те убытки, которые нанесены нам за неделю. Эта цифра не отражает всего масштаба разрушений, которые были до этого и которые мы уже профинансировали из своих источников. Общий объем исчисляется миллиардами гривен", – пояснил Тиммченко.

По его словам, ситуация в компании "без преувеличения катастрофическая и с точки зрения разрушений, и с точки зрения усилий, необходимых для восстановления".

Глава "ДТЭК" убежден, что в такой ситуации государство должно оказать поддержку частному бизнесу, тем более, учитывая, что оно это делает в отношении государственных компаний.

В качестве примера он привел предоставление НЭК "Укрэнерго" кредитов ЕБРР на восстановление сетей под государственные гарантии, что недоступно частному бизнесу, а также поддержку государственной тепловой генерации в лице ПАО "Центрэнерго", отметив, что "ДТЭК", в частности, как и обещал, поставил 100 000 т угля его ТЭС.

"Наше видение – энергосектор должен работать как единое целое. Сегодня на линии фронта прежде всего "Укрэнерго", но, конечно, и тепловая генерация. Мы тоже мишень – из семи работающих, шесть – наших. Если поддерживать госсектор, то надо поддерживать и частный", – отметил Тимченко.

Одной из важнейших проблем рынка, существенно влияющей на финансовое положение производителей электроэнергии, он назвал цену ресурса, которая не соответствует реальному положению дел и ограничена прайс-кепами (на рынке "на сутки вперед" максимальный прайс-кеп для часов минимальной нагрузки составляет 2000 грн грн/МВт-ч, для часов максимальной нагрузки – 4000 грн/МВт-ч – ред.).

"Нельзя искусственно держать цену и считать, что мы можем экономически устоять в этой ситуации. Эта стоимость должна быть приближена к реальности. Это не должно стоить, например, 300-350 евро/МВт-ч (как в Европе), но система будет финансово несбалансированной, если мы оставим уровень 80-85 евро/МВт-ч", – подчеркнул Тимченко.

Напомним, 22 октября россияне совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты Украины. Масштаб повреждений от нее превышает последствия атаки 10-12 октября, когда оккупанты нанесли около 300 ударов. по энергосистеме Украины.

Чтобы избегать веерных отключений, власти просят украинцев бережно потреблять электроэнергию на протяжении всего дня и особенно в пиковые часы потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.