Збитки "ДТЕК" від війни становлять 17,6 млрд грн: компанія потребує державної підтримки

Збитки теплоенергетичних станцій ДТЕК за час війни досягли 17,6 млрд грн, понад третина з яких – за третій квартал. Останні російські обстріли загострили ситуацію ще більше, тому компанія потребує нагальної підтримки.

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Про це заявив гендиректор "ДТЕК" Максим Тімченко у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"За вісім місяців (війни) наші ТЕС отримали 17,6 млрд грн збитків, і це при розрахунку вартості вугілля, яка штучна, 4200 грн за тонну. Але ми далі не можемо виживати за таких умов", – зауважив Тимченко.

Він підкреслив, що збитки, яких зазнала компанія з 10 жовтня, після масованих ударів російських окупантів по енергетичних обʼєктах України, сягнули близько $40 млн.

"Це ті збитки, яких завдано нам за тиждень. Ця цифра не відображає всього масштабу руйнувань, які були до цього і які ми вже профінансували зі своїх джерел. Загальний обсяг обчислюється мільярдами гривень", – пояснив Тиммченко.

За його словами, ситуація в компанії "без перебільшення катастрофічна і з погляду руйнувань, і з погляду зусиль, які потрібні на відновлення".

Очільник "ДТЕК" переконаний, що в такій ситуації держава має надати підтримку приватному бізнесу, тим паче з огляду на те, що вона це робить щодо державних компаній.

Як приклад він навів надання НЕК "Укренерго" кредитів ЄБРР на відновлення мереж під державні гарантії, що недоступно приватному бізнесу, а також підтримку державної теплової генерації в особі ПАТ "Центренерго", зазначивши, що "ДТЕК", зокрема, як і обіцяв, поставив 100 000 т вугілля на його ТЕС.

"Наше бачення – енергосектор має працювати як єдине ціле. Сьогодні на лінії фронту передусім "Укренерго", але, звісно, і теплова генерація. Ми теж мішень – із семи станцій, які працюють, шість – наших. Якщо підтримувати держсектор, то треба підтримувати і приватний", – зазначив Тімченко.

Однією з найважливіших проблем ринку, яка суттєво впливає на фінансове становище виробників електроенергії, він назвав ціну ресурсу, яка не відповідає реальному стану справ та обмежена прайс-кепами (на ринку "на добу наперед" максимальний прайс-кеп для годин мінімального навантаження становить 2000 грн грн/МВт-год, для годин максимального навантаження – 4000 грн/МВт-год – ред.).

"Не можна штучно тримати ціну і вважати, що ми можемо економічно встояти в цій ситуації. Ця вартість має бути наближена до реальності. Це не повинно коштувати, наприклад, 300-350 євро/МВт-год (як у Європі), але система буде фінансово незбалансованою, якщо ми залишимо рівень 80-85 євро/МВт-год", – підкреслив Тимченко.

Нагадаємо, 22 жовтня росіяни здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об’єкти України. Масштаб пошкоджень від неї перевищує наслідки атаки 10-12 жовтня, коли окупанти завдали близько 300 ударів по енергосистемі України.

Щоб уникати віялових відключень, влада просить українців ощадливо споживати електроенергію впродовж всього дня і особливо в пікові години споживання - з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.