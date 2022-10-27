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В Киеве и четырех областях 27 октября применят более жесткие ограничения в подаче электроэнергии
Из-за ночных обстрелов 27 октября в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях вместо "удобных графиков отключения э/э" введут более жесткие ограничения в подаче электроэнергии. Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
Россия ночью нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в центральных регионах Украины, из-за чего возник большой дефицит. Как известно, в Киеве и области возник дефицит мощности в 30% потребления. С целью не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов вводятся беспрецедентные экстренные ограничения.
ОП созвал с представителями областных военных администраций, города Киева, "Укрэнерго", Минэнерго и ДТЭК для проведения большого совещания по этому вопросу.
"Отключение электроэнергии сегодня могут быть дольше четырех часов. Надо минимизировать любое пользование э/э. Это касается не только бытовых потребителей; я обращаюсь к коммерческим предприятиям", — отметил Тимошенко.Подписывайтесь на наш YouTube канал
С этой целью, в частности, в столице, на маршруты троллейбусов уже вышли автобусы, но метро будет продолжать работать.
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что отключения электроэнергии в области, вероятно, будут происходить без предупреждений и возможно на длительный срок.
Отметим, что силы ГСЧС уже ликвидировали последствия вражеских обстрелов по объектам инфраструктуры в Киевской области, совершенных ночью дронами "Шахед".
Ранее "Укрэнерго" просил бережливо потреблять электроэнергию в течение всего дня и особенно в пиковые часы потребления - с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00, чтобы избегать веерных отключений.