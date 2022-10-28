Киев получил новое оборудование ПВО – Кличко

Украинская столица получила новые системы противовоздушной обороны для защиты объектов критической инфраструктуры.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Было совещание с военными, где я сделал большой акцент на том, что крайне важно защитить наши объекты энергоснабжения. Меня военные заверили, что сейчас уже новое оборудование противовоздушной обороны поступило в столицу. Воздух будет еще более защищен", – отметил он.

Мэр надеется, что теперь атак-провокаций с дронами-камикадзе в Киеве уже не будет.

Напомним, 27 октября из-за ночных обстрелов в Киеве и области вместо "удобных графиков отключения э/э" вводились более жесткие ограничения в подаче электроэнергии.

28 октября в Киеве и Киевской области продолжаются экстренные отключения света. При этом из-за дисбаланса в энергосистеме возможны применения более длительных отключений электроснабжения, чем это было 27 октября.