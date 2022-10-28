В Киеве проблемы с электроэнергией планируют устранить через две-три недели - Кличко

Проблемы с электроэнергией в Киеве, вызванные российскими атаками на объекты критической инфраструктуры, планируют устранить через две-три недели, если не будет чрезвычайных ситуаций.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В связи со значительным дефицитом электроэнергии – от 20 до 50% – сегодня система энергообеспечения города работает в экстренном режиме. Следовательно, электроснабжение временно выключают во всех районах столицы. Если не будет чрезвычайных ситуаций, специалисты "Укрэнерго" надеются в течение 2-3 недель устранить дефицит", – отметил он.

Мэр подчеркнул, что город делает все возможное, чтобы экономить потребление электроэнергии. В частности, на многих маршрутах коммунального транспорта троллейбусы заменили на автобусы. При этом метрополитен столица останавливать не собирается.

"В очередной раз призываю киевлян и бизнес сократить потребление электроэнергии! Риск большого блекаута, когда недостаток электроэнергии может привести к еще большим последствиям и еще более масштабному отключению, есть. Поэтому крайне важно экономить, чтобы этого не произошло", - добавил Кличко.

Напомним, 27 октября из-за ночных обстрелов в Киеве и области вместо "удобных графиков отключения э/э" вводились более жесткие ограничения в подаче электроэнергии.

28 октября в Киеве и Киевской области продолжаются экстренные отключения света. При этом из-за дисбаланса в энергосистеме возможны применения более длительных отключений электроснабжения, чем это было 27 октября.