У Києві проблеми з електроенергією планують усунути за два-три тижні - Кличко

Проблеми з електроенергією у Києві, спричинені російськими атаками на об’єкти критичної інфраструктури, планують усунути за два-три тижні, якщо не буде надзвичайних ситуацій.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У зв’язку зі значним дефіцитом електроенергії – від 20 до 50% – сьогодні система енергозабезпечення міста працює в екстренному режимі. Відтак, електропостачання тимчасово вимикають у всіх районах столиці. Якщо не буде надзвичайних ситуацій, фахівці "Укренерго" сподіваються протягом 2-3 тижнів усунути дефіцит", – зазначив він.

Мер наголосив, що місто робить все можливе, щоб економити споживання електроенергії. Зокрема, на багатьох маршрутах комунального громадського транспорту тролейбуси замінили на автобуси. При цьому метрополітен столиця зупиняти не збирається.

"Вчергове закликаю киян та бізнес скоротити споживання електроенергії! Ризик великого блекауту, коли нестача електроенергії може призвести до ще більших наслідків та ще масштабнішого відключення, є. Тому вкрай важливо економити, щоб цього не сталося", - додав Кличко.

Нагадаємо,27 жовтня через нічні обстріли в Києві та області замість "зручних графіків відключення е/е" запроваджували жорсткіші обмеження в подачі електроенергії.

28 жовтня у Києві та Київській області продовжуються екстрені відключення світла. При цьому через дисбаланс в енергосистемі можливі застосування більш тривалих відключень електропостачання, ніж це було 27 жовтня.