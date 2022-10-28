Через вимкнення освітлення та світлофорів киян закликають бути уважними на дорогах у темний час доби

Через економію електроенергії та вимкнення освітлення та світлофорів киян закликають бути уважними на дорогах у темний час доби: водіїв – дотримуватися правил дорожнього руху, а пішоходів – носити флікери.

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Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації.

"Пішоходів закликаємо враховувати обставини відключення вуличного освітлення та подбати про власну безпеку. Зокрема, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв у темний час доби", - наголосили у КМДА.

Флікери можна обирати у будь-якому вигляді: браслети, наклейки, стрічки, жилети, елементи одягу або навіть рефлективний одяг. Також не варто забувати про безпеку дитини: прикріпіть флікер на рюкзак, шапку, взуття тощо.

У КМДА зазначили, що особливо уважними треба бути на нерегульованих пішохідних переходах та дотримуватись ПДР.

Водіям нагадали, що у разі вимкнення світлофорного об’єкту, відповідно до Правил дорожнього руху, для проїзду нерегульованого перехрестя треба користуватися відповідними дорожніми знаками.

"У зв’язку зі стабілізаційними відключеннями електроенергії роботу окремих світлофорних об’єктів на складних перехрестях та транспортних розв’язках в одному рівні забезпечено резервним живленням, що подовжує працездатність світлофорів від 2 до 4 годин. На сьогодні це 223 світлофорних об’єкти, і роботи тривають", - зазначили в КМДА.

Там підкреслили, що Центр організації дорожнього руху посилює співпрацю з Управлінням патрульної поліції у м. Києві для регулювання руху на перехрестях.

"Будь ласка, будьте обережними! Об’єднавшись, ми витримаємо всі випробовування і переможемо!", - зазначили в КМДА.

Зазначимо, в Києві та Київській області продовжуються екстрені відключення світла. При цьому через дисбаланс в енергосистемі можливі застосування більш тривалих відключень електропостачання, ніж це було раніше.