Из-за отключения освещения и светофоров киевлян призывают быть внимательными на дорогах в темное время суток

Из-за экономии электроэнергии и отключения освещения и светофоров киевлян призывают быть внимательными на дорогах в темное время суток: водителей – соблюдать правила дорожного движения, а пешеходов – носить фликеры.

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Об этом идет речь в сообщении Киевской городской государственной администрации.

"Пешеходов призываем учитывать обстоятельства отключения уличного освещения и позаботиться о собственной безопасности. В частности, одевать светоотбивающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей в темное время суток", - подчеркнули в КГГА.

Фликеры можно выбирать в любом виде: браслеты, наклейки, ленты, жилеты, элементы одежды или даже рефлективную одежду. Также не стоит забывать о безопасности ребенка: прикрепите фликер на рюкзак, шапку, обувь и т.д.

В КГГА отметили, что особенно внимательными нужно быть на нерегулируемых пешеходных переходах и соблюдать ПДД.

Водителям напомнили, что в случае отключения светофорного объекта, согласно ПДД, для проезда нерегулируемого перекрестка нужно пользоваться соответствующими дорожными знаками.

"В связи со стабилизационными отключениями электроэнергии работа отдельных светофорных объектов на сложных перекрестках и транспортных развязках в одном уровне обеспечена резервным питанием, что продлевает работоспособность светофоров от 2 до 4 часов. На сегодняшний день это 223 светофорных объекта, и работы продолжаются", - отметили в КГГА.

Там подчеркнули, что Центр организации дорожного движения усиливает сотрудничество с Управлением патрульной полиции в Киеве для регулирования движения на перекрестках.

"Пожалуйста, будьте осторожны! Объединившись, мы выдержим все испытания и победим!", - отметили в КГГА.

Отметим, в Киеве и Киевской области продолжаются экстренные отключения света. При этом из-за дисбаланса в энергосистеме возможны применения более длительных отключений электроснабжения, чем это было ранее.