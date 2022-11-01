У Києві можуть розгорнути близько 1000 пунктів обігрів, — Кличко

Якщо у Києві взимку станеться надзвичайна ситуація, то столична влада готова розгорнути у місті близько 1000 пунктів обігріву. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

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"Через ракетні атаки агресора на об’єкти критичної інфраструктури розглядаємо різні сценарії розвитку подій. Найгірший - коли взагалі не буде електроенергії, водо- та теплопостачання. На цей випадок більше тисячі пунктів обігріву в нашому місті ми готуємо", — розповів міський голова.

Місцева влада Києва вже закупила електрогенератори, зробила запаси води та всього необхідного, щоб ці пункти обігріву приймали людей. У них можна буде зігрітися, випити чаю, підзарядити телефони, отримати необхідну допомогу.

В кінці вересня Кличко звернувся до Федерального міністра економічної співпраці та розвитку Німеччини з проханням надати столиці України генератори та мобільні пункти обігріву. Додатково Київ самостійно придбає пересувні мобільні котельні як резервне джерело теплопостачання на випадок позаштатних ситуацій під час опалювального сезону.

В цей же час у Львові на випадок екстрених ситуацій облаштовують пункти обігріву у бомбосховищах. Для цього встановлюютьбуржуйки. При цьому місто на 100% готове до опалювального сезону за умови, що ситуація в енергетиці збережеться стабільною.

На випадок надзвичайних ситуацій пункти обігріву також облаштують у кожному районі Харкова. Терехов запевнив, що "їх буде багато і містяни знатимуть, де знаходиться найближчий такий пункт".