В Киеве могут развернуть около 1000 пунктов обогрева, - Кличко

Если в Киеве зимой произойдет чрезвычайная ситуация, то столичные власти готовы развернуть в городе около 1000 пунктов обогрева. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

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"Из-за ракетных атак агрессора на объекты критической инфраструктуры рассматриваем различные сценарии развития событий. Худший - когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения. На этот случай более тысячи пунктов обогрева в нашем городе мы готовим", - рассказал городской голова.

Местные власти Киева уже закупили электрогенераторы, сделали запасы воды и всего необходимого, чтобы эти пункты обогрева принимали людей. В них можно будет согреться, выпить чаю, подзарядить телефоны, получить необходимую помощь.

В конце сентября Кличко обратился к Федеральному министру экономического сотрудничества и развития Германии с просьбой предоставить столице Украины генераторы и мобильные пункты обогрева. Дополнительно, Киев самостоятельно приобретет передвижные мобильные котельные как резервный источник теплоснабжения на случай внештатных ситуаций во время отопительного сезона.

В то же время во Львове на случай экстренных ситуаций обустраивают пункты обогрева в бомбоубежищах. Для этого устанавливают буржуйки. При этом город на 100% готов к отопительному сезону при условии, что ситуация в энергетике сохранится стабильной.

В случае чрезвычайных ситуаций пункты обогрева также обустроят в каждом районе Харькова. Терехов заверил, что "их будет много и горожане будут знать, где находится ближайший пункт".