Кличко попросил Германию передать Киеву генераторы и мобильные пункты обогрева

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Федеральному министру экономического сотрудничества и развития Германии с просьбой предоставить столице Украины генераторы и мобильные пункты обогрева. Об этом Кличко сообщил в своем Facebook.

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"Общаюсь с немецкими партнерами по поводу помощи украинской столице и киевлянам пройти этот отопительный сезон, который будет очень сложным в условиях военного положения. В частности, обратился к Федеральному министру экономического сотрудничества и развития Германии предоставить Киеву в качестве помощи генераторы и мобильные пункты обогрева", - написал глава города.

Дополнительно, Киев самостоятельно приобретет передвижные мобильные котельные как резервный источник теплоснабжения на случай внештатных ситуаций во время отопительного сезона.

Кличко уточнил, что они будут обеспечивать теплом больницы, детсады, школы и будут работать в пунктах обогрева, которые развернет город.

Ранее мэр Киева дал жителям столицы такой же совет, как и Витренко. Глава города предупредил, что зимой топить в столице будут хуже и призвал киевлян запасаться теплыми вещами и одеялами.

Между тем, во Львове на случай экстренных ситуаций обустраивают пункты обогрева в бомбоубежищах. Для этого устанавливают буржуйки. При этом город на 100% готов к отопительному сезону при условии, что ситуация в энергетике сохранится стабильной.