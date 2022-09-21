Кличко попросив Німеччину передати Києву генератори та мобільні пункти обігріву

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Федерального міністра економічної співпраці та розвитку Німеччини з проханням надати столиці України генератори та мобільні пункти обігріву. Про це Кличко повідомив у своєму Facebook.

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"Спілкуюся з німецькими партнерами щодо допомоги українській столиці і киянам пройти цей опалювальний сезон, який буде дуже складним в умовах воєнного стану. Зокрема, звернувся до Федерального міністра економічної співпраці та розвитку Німеччини надати Києву в якості допомоги генератори та мобільні пункти обігріву", – написав очільник міста.

Додатково Київ самостійно придбає пересувні мобільні котельні як резервне джерело теплопостачання на випадок позаштатних ситуацій під час опалювального сезону.

Кличко уточнив, що вони забезпечуватимуть теплом лікарні, дитсадки, школи і працюватимуть в пунктах обігріву, які розгорне місто.

Раніше мер Києва дав жителям столиці таку ж саму пораду, як і Вітренко. Очільник міста попередив, що взимку топити в столиці будуть гірше і закликав київлян запасатись теплими речами та ковдрами.

Тим часом у Львові на випадок екстрених ситуацій облаштовують пункти обігріву у бомбосховищах. Для цього встановлюють буржуйки. При цьому місто на 100% готове до опалювального сезону за умови, що ситуація в енергетиці збережеться стабільною.