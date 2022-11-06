Кличко не исключает полного блэкаута в Киеве и просит сделать запасы

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что в результате обстрелов оккупантов столица может остаться без воды, света и связи, но уверяет, что власть готовится ко всем сценариям.

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Об этом сообщил Кличко в эфире телемарафона.

"Мы делаем все, чтобы этого не произошло. Но будем откровенны: наши враги делают все для того, чтобы город был без тепла, без электричества, без водоснабжения, вообще мы все умерли. И от того, насколько мы будем подготовлены к разным ситуациям, зависит и будущее страны, и будущее каждого из нас. Мы не исключаем. Мы просчитываем разные сценарии для того, чтобы выдержать, чтобы подготовиться", - сказал мэр в ответ на вопрос, предполагает ли он возможность полного блэкаута в Киеве.

Кроме того, мэр призвал киевлян иметь дома запас питьевой и технической воды, заряженные аккумуляторы, некоторый запас еды и тёплые вещи.

Он напомнил, что в Киеве планируется развернуть около тысячи пунктов обогрева.

"Этого недостаточно. Поэтому я также обращаюсь к людям – на плохой сценарий, если у нас света и водоснабжения не будет, просчитать, если у вас есть родственники и знакомые в пригороде Киева, где есть отдельное водоснабжение, печка, тепло, чтобы временно там находиться. Пожалуйста, договоритесь на случай плохого сценария, чтобы вы могли провести некоторое время у своих друзей или знакомых", – отметил мэр.

Кличко добавил, что в случае чрезвычайных ситуаций в подъездах киевлян будет обнародована дополнительная информация о местонахождении пунктов обогрева и бюветов.

"Мы откровенно проговариваем разные сценарии и даже худший сценарий, к которому нужно быть готовыми. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы такого сценария не было. Но гарантировать на 100% мы не можем, поэтому моделируем разные ситуации и каждый из нас должен быть подготовлен к этому", – подчеркнул городской голова.

Напомним, ранее Кличко сообщил, что если в Киеве зимой произойдет чрезвычайная ситуация, то столичные власти готовы развернуть в городе около 1000 пунктов обогрева.