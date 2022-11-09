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Общество
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В Киеве развернут пункты обогрева: как они выглядят (ФОТО)

В Киеве развернут пункты обогрева: как они выглядят (ФОТО)

В каждом районе Киева на случай чрезвычайной ситуации будут работать пункты обогрева. Там можно будет согреться, отдохнуть, выпить чая, поесть, взять тёплую одежду и подзарядить телефон.

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Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Пункты обогрева должны быть укомплектованы генераторами, тепловыми пушками, буржуйками и дровами. Там должны быть установлены биотуалеты, емкости с питьевой водой, а также рации, фонари, тёплая одежда, посуда, запасы продуктов питания и средств гигиены.

Фото 2 — В Киеве развернут пункты обогрева: как они выглядят (ФОТО)
Фото 3 — В Киеве развернут пункты обогрева: как они выглядят (ФОТО)

Здесь можно будет согреться, отдохнуть, выпить чаю/кофе, перекусить, взять тёплую одежду, подзарядить телефоны.

Фото 4 — В Киеве развернут пункты обогрева: как они выглядят (ФОТО)

В каждом районе столицы обустроят около 100 таких точек.

Фото 5 — В Киеве развернут пункты обогрева: как они выглядят (ФОТО)

Отметим, мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что в результате обстрелов оккупантов столица может остаться без воды, света и связи, но уверяет, что власть готовится ко всем сценариям.

Напомним, в Киевской городской государственной администрации подтвердили, что зимой в столице в многоэтажных домах будут отключать отопление на несколько дней.

Автор:
Светлана Манько