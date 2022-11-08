Кабмін хоче звільнити імпорт генераторів та обігрівачів від сплати ввізного мита та ПДВ

Кабінет міністрів 8 листопада прийме рішення про звільнення ввозу генераторів, обігрівачів та іншого енергетичного обладнання від ПДВ та ввізного мита. Про це під на засіданні Уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Сьогодні Кабінет міністрів затвердить постанову, завдяки якій від сплати ПДВ та ввізного мита будуть звільнені важливі для проходження опалювального сезону товари. Мова йде про газогенератори, електричні двигуни та генератори, електрогенератори, установки та обертові електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акуммулятори, електричні водонагрівачі, обігрівачі, а також інші товари для енергетики та забезпечення тепла", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що таке рішення є важливим, щоб забезпечити ремонти покращити забезпечення світлом та теплом, задовільнити попит населення, а також зменшити ціни на цю продукцію.

Нагадаємо, в жовтні російські військові почали обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. Через пошкодження внаслідок обстрілів оператор системи розподілення електроенергії "Укренерго" був змушений обмежити енергопостачання в багатьох регіонах України.

ДТЕК опублікувала графіки стабілізаційних відключень електроенергії в Києві. Щоб дізнатися, коли найімовірніше в будинку зникне світло, треба ввести у графіку свою адресу.

Про екстрені відключення можна дізнаватися, наприклад, через чат-бот ДТЕК або чат-бот YASNO.

Щоб уникати віялових відключень, "Укренерго" просить українців ощадливо споживати електроенергію впродовж всього дня і особливо в пікові години споживання - з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.