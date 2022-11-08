Кабмин хочет освободить импорт генераторов и обогревателей от уплаты ввозной пошлины и НДС

Кабинет министров 8 ноября примет решение об освобождении ввоза генераторов, обогревателей и другого энергетического оборудования от НДС и ввозной пошлины. Об этом во время заседания Правительства заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

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"Сегодня Кабинет министров утвердит постановление, благодаря которому от уплаты НДС и ввозной пошлины будут освобождены важные для прохождения отопительного сезона товары. Речь идет о газогенераторах, электрических двигателях и генераторах, электрогенераторах, установках и вращающихся электрических преобразователях, трансформаторах, электрических аккумуляторах, электрических водах обогреватели, а также другие товары для энергетики и тепла", - сказал Шмигаль.

Премьер отметил, что такое решение важно, чтобы обеспечить ремонты улучшить обеспечение светом и теплом, удовлетворить спрос населения, а также уменьшить цены на эту продукцию.

Напомним, в октябре российские военные начали обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за повреждений в результате обстрелов оператор системы распределения электроэнергии "Укрэнерго" был вынужден ограничить энергоснабжение во многих регионах Украины.

ДТЭК опубликовала графики стабилизационных отключений электроэнергии в Киеве. Чтобы узнать, когда вероятнее всего в доме исчезнет свет, нужно ввести в график свой адрес.

Об экстренных отключениях можно узнавать, например, через чат-бот ДТЭК или чат-бот YASNO.

Чтобы избегать веерных отключений, "Укрэнерго" просит украинцев экономно потреблять электроэнергию на протяжении всего дня и особенно в пиковые часы потребления - с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.