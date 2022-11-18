Россия ракетными ударами вывела из строя почти половину энергосистемы Украины

Атаки оккупантов по украинской критической инфраструктуре вывезли из строя почти половину энергосистем Украины. Об этом 18 ноября сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на совместном брифинге с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Киеве, передает "Укринформ".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"К сожалению, Россия продолжает ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре Украины, сражаясь против гражданского населения и лишая его во время зимы света, водоснабжения, тепла и связи. Только в течение 15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Почти половина нашей энергетическая система выведена из строя", – резюмировал глава украинского правительства.

Учитывая сложившуюся ситуацию Украина, кроме поставки дополнительного оборудования, также нуждается и в дополнительных финансовых ресурсах для закупки дополнительных объемов газа.

Тактику атаки объектов критической инфраструктуры РФ начала активно применять с 10 октября, в тот день была одна из самых массированных ракетных атак. Однако 15 ноября страна-агрессор снова выпустила сотню ракет по Украине, "превзойдя" атаку 10 октября.

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, 15 ноября произошел самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны.

В основном россияне целились на объекты энергетики. В результате "Укрэнерго" ввело экстренные отключения света по всей Украине, а мобильные операторы предупредили о перебоях со связью.

Поэтому энергетики продолжают применять стабилизационные и экстренные отключения, в том числе и в Киеве.