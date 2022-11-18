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Категория
Энергетика
Дата публикации

Россия ракетными ударами вывела из строя почти половину энергосистемы Украины

Россия ракетными ударами вывела из строя почти половину энергосистемы Украины

Атаки оккупантов по украинской критической инфраструктуре вывезли из строя почти половину энергосистем Украины. Об этом 18 ноября сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на совместном брифинге с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Киеве, передает "Укринформ".

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"К сожалению, Россия продолжает ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре Украины, сражаясь против гражданского населения и лишая его во время зимы света, водоснабжения, тепла и связи. Только в течение 15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Почти половина нашей энергетическая система выведена из строя", – резюмировал глава украинского правительства.

Учитывая сложившуюся ситуацию Украина, кроме поставки дополнительного оборудования, также нуждается и в дополнительных финансовых ресурсах для закупки дополнительных объемов газа.

Тактику атаки объектов критической инфраструктуры РФ начала активно применять с 10 октября, в тот день была одна из самых массированных ракетных атак. Однако 15 ноября страна-агрессор снова выпустила сотню ракет по Украине, "превзойдя" атаку 10 октября.

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, 15 ноября произошел самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны.

В основном россияне целились на объекты энергетики. В результате "Укрэнерго" ввело экстренные отключения света по всей Украине, а мобильные операторы предупредили о перебоях со связью.

Поэтому энергетики продолжают применять стабилизационные и экстренные отключения, в том числе и в Киеве.

Автор:
Вита Молодан