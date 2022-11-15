"Месть за речь Зеленского на G20": РФ выпустила сотню ракет по Украине, "превзойдя" атаку 10 октября

Войска Российской Федерации вечером 15 ноября нанесли ракетные удары по ряду регионов Украины. Преимущественно враг целился по объектам энергетики, однако в Киеве ракета попала в жилой дом. В общей сложности оккупанты применили для этой массированной атаки около 100 ракет.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнатий.

"По всей территории Украины уже выпущено 80 ракет и летит еще примерно 20. То есть уже около 100 ракет выпущено по территории Украины. Оккупанты превзошли 10 октября, когда было 84 ракеты. Так что уже есть сотня. Это массированный ракетный удар. Объекты критической инфраструктуры – это первая цель. Но, к сожалению, ракеты попадают и по жилым домам", — резюмировал спикер.

По его словам, россияне выпускают по Украине ракеты Х-101 и Х-555. Для пусков ракет применяются преимущественно самолеты Ту-95 и Ту-160, но также армия РФ избивает "Калибрамы" из акватории Черного моря.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что массированная атака – это реакция страны-агрессора на мощную речь украинского лидера Владимира Зеленского на саммите G20.

"Россия отвечает на речь Зеленского на G20 с новой ракетной атакой. Кто серьезно думает, что Кремль действительно хочет мира? Оно хочет послушания. Но в конце концов террористы всегда проиграют", — считает Ермак.

В свою очередь, Президент Украины призвал граждан находиться в укрытиях, ведь по состоянию на 17:48 ожидается вхождение в воздушное пространство Украины еще около 20 ракет.

"85 ракет выпущено по Украине. По нашим городам. В большинстве своем — по энергетической инфраструктуре. Понятно чего хочет враг. Он своего не добьется. Впереди может еще быть около 20 ударов. Все восстановим! Все переживем! Слава Украине! Вы молодцы !", - обращусь Зеленский к гражданам.