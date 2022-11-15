"Помста за промову Зеленського на G20": РФ випустила сотню ракет по Україні, "перевершивши" атаку 10 жовтня

Війська Російської Федерації ввечері 15 листопада завдали ракетних ударів по ряду регіонів України. Переважно ворог цілився по об'єктам енергетики, однак в Києві ракета влучила в житловий будинок. Загалом окупанти застосували для цієї масованої атаки близько 100 ракет.

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Про це в ефірі телемарафону повідомив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.

"По всій території України уже випущено 80 ракет і летить ще приблизно 20. Тобто вже близько 100 ракет випущено по території України. Окупанти перевершили 10 жовтня, коли було 84 ракети. Тож уже маємо сотню. Це масований ракетний удар. Об’єкти критичної інфраструктури – це перша ціль. Але, на жаль, ракети попадають і по житлових будинках", — резюмував речник.

За його словами, росіяни випускають по Україні ракети Х-101 та Х-555. Для пусків ракет застосовуються переважно літаки Ту-95 і Ту-160, але також армія РФ б'є "Калібрами" з акваторії Чорного моря.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що масована атака — це реакція країни-агресора на потужну промову українського лідера Володимира Зеленського на саміті G20.

"Росія відповідає на промову Зеленського на G20 із новою ракетною атакою. Хтось серйозно думає, що Кремль дійсно хоче миру? Воно хоче послуху. Але врешті-решт терористи завжди програють", — вважає Єрмак.

В свою чергу Президент України закликав громадян перебувати в укриттях, адже станом на 17:48 очікується входження в повітряний простір України ще близько 20 ракет.

"85 ракет випущено по Україні. По наших містах. В більшості своїй — по енергетичній інфраструктурі. Зрозуміло чого хоче ворог. Він свого не доб'ється. Попереду може ще бути біля 20 ударів. Все відновимо! Все переживемо! Слава Україні! Ви молодці!", — звернуся Зеленський до громадян.