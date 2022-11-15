Росія завдала ракетних ударів по Житомиру, місто залишається без електроенергії

Війська Російської Федерації ввечері 15 листопада завдали двох ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Житомира, повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Наші енергетики роблять все можливе, працює ДСНС. Більше інформації дам пізніше. Поки що місто залишається без електричної енергії повністю", — сказав мер.

Росія розпочала масовану ракетну атаку ввечері 15 листопада. В багатьох міста ППО збила повітряні цілі. Одна фіксують також і влучання. Зокрема, у Києві росіяни поцілили по житловому будинку.

Через попадання в об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині, обласний центр знеструмлений.