Збитки "Укренерго" через російську військову агресію перевищують 70 млрд гривень

За попередніми оцінками сума збитків Національної енергетичної компанії “Укренерго” через російську військову агресію перевищує 70 млрд гривень. Про це говориться на сайті Кабінету міністрів.

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"Над відновленням енергомереж, пошкоджених російськими ракетами та дронами, працює 70 ремонтних бригад, понад 1000 кваліфікованих фахівців", - сказав під час засідання Уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зауважив, що всю електроенергію наші електростанції зараз виробляють для України й українців. Прем'єр також нагадав, що держава не продає електроенергію в Європейський Союз із 11 жовтня, коли почалася масована атака на енергосистему України.

Крім того, Глава Уряду пояснив, чому одні міста можуть відключати від електроенергії частіше за інші.

"Якщо спрощено й коротко, то між станцією, яка виробляє електроенергію, та нашими домівками як кінцевим споживачем є підстанції та мережі, що транспортують електроенергію. Російські терористи б’ють саме по цих об’єктах. Через це інколи неможливо транспортувати велику кількість електроенергії в окремі області чи райони. Тому обмеження відбуваються по країні нерівномірно", — зазначив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, внаслідок масованих ракетних ударів країни-терориста РФ в Україні пошкоджено майже всі ТЕС та великі ГЕС.

Зазначимо, атаки окупантів по українській критичній інфраструктурі вивели з ладу майже половину енергосистем України.

Тому "Укренерго" просить українців ощадливо споживати електроенергію впродовж всього дня та особливо в пікові години споживання - з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.