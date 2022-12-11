"Укрэнерго" получит кредит на приобретение оборудования для восстановления инфраструктуры

Уже в скором времени НЭК "Укрэнерго" сможет приобрести часть критически необходимого оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате обстрелов РФ.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что это стало возможным благодаря решению Правительства о предоставлении госгарантии по кредиту ЕБРР на сумму 300 млн евро, который будет дополнен грантом Правительства Нидерландов.

"Уже в ближайшее время будут подписаны договор гарантии между Украиной и ЕБРР, а также Кредитное соглашение между Укрэнерго и ЕБРР. Это позволит нам направить необходимые средства для восстановления поврежденного оборудования, а также для финансирования операционных расходов и поддержания финансовой стабильности компании", - подчеркивают в "Укрэнерго".

Также Правительством были приняты решения, позволяющие продолжить реализацию и начать ряд инвестиционных проектов компании. В частности, Правительство одобрило предоставление госгарантии по ссуде KfW в сумме 32,5 млн евро для финансирования реконструкции восьми подстанций в юго-западном регионе.

Сейчас готовится к подписанию кредитное и гарантийное соглашение с KfW, которое даст старт этому проекту.

Правительство также одобрило проект Закона Украины о ратификации изменения в Финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком, которые позволят продолжить использование остатка ссуды для финансирования реконструкции одной из ключевых подстанций в центральном регионе.

"Мы благодарны Кабинету Министров Украины за важные решения, а нашим европейским партнерам – за твердую поддержку компании в экстремальных условиях войны и доверие, которое проявляют международные финансовые институты, предоставляя доступ к крайне важным сегодня финансовым ресурсам для возможности экстренного восстановления сетей и нормального функционирования энергосистемы. Сегодня – это ключевая задача для нас, чтобы мы могли обеспечивать электроэнергией украинцев в эту тяжелую для всех нас зиму", - подчеркнули в "Укрэнерго".

Отметим, ущерб "Укрэнерго" из-за российской военной агрессии уже превышают 70 млрд гривен

Как сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, в результате массированных ракетных ударов страны-террориста РФ в Украине повреждены почти все ТЭС и большие ГЭС.

Отметим, атаки оккупантов по украинской критической инфраструктуре вывели из строя почти половину энергосистемы Украины.