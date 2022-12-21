НКРЭКУ ввела поэтапное повышение тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в 2023 году: в НЭК недовольны

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 21 декабря утвердила трехэтапный рост тарифов НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и на услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению на протяжении 2023 года.

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Как передает агентство "Интерфакс-Украина", с 1 января тариф на передачу вырастет на 10% - с 345,64 гривны/МВт⋅ч до 380,28 гривны/МВт⋅ч, с 1 апреля – еще на 13,1% до 430,25 гривны/МВт⋅ч, а с 1 июля – еще на 12,7% до 485,1 гривны/МВт⋅ч. Тариф на передачу для предприятий "зеленой" электрометаллургии установлен на весь 2023 год в размере 209,42 гривны/МВт⋅ч.

Тариф на диспетчерские услуги "Укрэнерго" вырастет с января на 9,9% – с 62,13 гривны/МВт⋅ч до 68,28 гривны/МВт⋅ч, с апреля – еще на 18,4% до 80,87 гривны/МВт⋅ч, а с 1 – еще на 18,1% до 95,54 гривны/МВт⋅ч.

Согласно обоснованию к проекту постановления, решение применить поэтапное увеличение тарифа комиссия приняла на совещании 20 декабря. Предпоследняя редакция проекта постановления предусматривала традиционный одномоментный рост тарифа на передачу с 1 января на 28,9% по сравнению с действующим – до 445,4 гривны/МВт⋅ч, на диспетчеризацию – на 36,7% до 84,91 гривны/МВт⋅ч.

"Такой одномоментный рост в условиях военного времени может быть чрезмерно обременительным для потребителей электроэнергии. Учитывая возможные негативные последствия резкого повышения тарифов для потребителей целесообразно применение поэтапного повышения тарифа на услуги по передаче", - поясняется в обосновании смены подхода.

В свою очередь глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в выступлении на заседании заявил, что для него стало неожиданностью применение нового подхода поэтапного пересмотра тарифа.

"Проанализировать его влияние на нашу возможность осуществлять деятельность оперативно-технологического управления системой эксплуатации сетей сейчас тяжело. Точно можно сказать, что предложенный порядок увеличения тарифа на передачу и диспетчеризацию не соответствует временной структуре расхода средств, которая ожидается в следующем году", - сказал он.

По словам Кудрицкого, НЭК ожидает "весьма высокие" расходы на вспомогательные услуги в начале года, а также что в начале года придется нести весьма значительные расходы на восстановление разрушенных сетей, "чтобы количество наших коллег-энергетиков, которые принимают участие в заседании регулятора при свечах, уменьшилось, а не увеличилось".

Сама же НКРЭКУ в своем официальном сообщении о принятом решении не указывает никаких численных показателей, отмечая лишь, что "скорректировала тарифы минимально". Текст решения пока также не опубликован.

"Корректировка тарифов, действующих с 1 января 2023 года, произошла на минимальном уровне с учетом необходимости обеспечения сбалансированной работы системного оператора, операторов систем распределения, поставщиков универсальных услуг и поддержания достаточного уровня устойчивости энергетической системы Украины", - сказано в нем.

Регулятор полагает, что тарифы удалось удержать на сбалансированном уровне, "что отвечает интересам всех участников рынка" электроэнергии, включая производителей и потребителей.

В комиссии указывают, что результате корректировки тарифов средний рост цен на электроэнергию для конечных небытовых потребителей будет составлять около 15 копеек за кВт⋅ч. При этом средний рост цен на электроэнергию для промышленных энергоемких потребителей составит около 4 копеек за кВт⋅ч (цена же для бытовых потребителей останется прежней).

Указано, что корректировка тарифов состоялась, прежде всего, за счет предусмотрения средств для операторов электрических сетей на аварийное восстановление поврежденных объектов электроэнергетики; создание аварийного запаса оборудования, закупку необходимых для этого товаров и услуг.

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