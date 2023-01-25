Инвестиции ЕБРР в Украину за два года составят 3 млрд евро: сколько денег и куда уже вложили

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продолжает двигаться на пути к выполнению своего обязательства инвестировать 3 млрд евро в Украину до конца 2023 года. Так, в 2022 году объем инвестиций ЕБРР в Украине составил 1,7 млрд евро, еще 200 млн евро поступило от банков-партнеров.

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Об этом 25 января сообщила пресс-служба ЕБРР.

Вложенные деньги за 2022 год – это более 10% от общего объема деятельности банка. В частности, ЕБРР направил 1,7 млрд евро в поддержку реального сектора экономики Украины, речь идет об инвестициях в критическую инфраструктуру, энергетическую и продовольственную безопасность, торговлю и поддержку частного сектора. Дополнительно на это ЕБРР направил 200 млн евро, что было мобилизовано через банки-партнеры.

В 2022 году банк направил еще 1,4 млрд евро донорских денег, в том числе в форме нефинансированных гарантий, используемых для поддержки Украины и других стран, пострадавших от войны в Украине.

В ЕБРР отметили, что одним из ярких примеров деятельности банка в Украине в 2022 году было предоставление по 150 млн евро "Укрзализныци" и НЭК "Укрэнерго" на экстренную поддержку ликвидности. Кроме того, "Укрэнерго" дополнительно получила 370 млн евро, из которых 300 млн евро - кредит ЕБРР, 70 млн евро - грант от Нидерландов. Эти деньги требовались для неотложных ремонтных работ энергосети, пораженной в результате российских обстрелов гражданской инфраструктуры.

НАК "Нафтогаз" в 2022 году получила от ЕБРР почти 500 млн евро для компенсации утраченного объема добычи природного газа из-за войны. Норвегия дополнила грантом в 190 млн евро кредитную линию ЕБРР на сумму 300 млн евро, риск по которой частично покрывают США, Канада, Германия и Франция.

В сфере торгового финансирования ЕБРР обеспечил в Украине в 2022 году общий объем в 459 млн евро. ЕБРР поддерживал продовольственную безопасность, предоставив более 280 млн евро финансирования для сельскохозяйственных цепочек поставок и еще 170 млн евро для усиления устойчивости других компаний частного сектора, в том числе МСП.

"Когда позволят условия, мы поможем запустить программу восстановления Украины, которая будет включать восстановление источников жизнедеятельности, рабочих мест и бизнеса, критически важной инфраструктуры, эффективного управления и доступа к услугам. ЕБРР как крупнейший институциональный инвестор в стране с наиболее активным присутствием на местах готов и желает играть центральную роль в процессе реконструкции", - добавила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо

Напомним, ЕБРР также ввел проект за финансирование Швейцарии и США, в рамках которого в Украине бизнес может получить до 30 тысяч евро за перемещение мощностей в безопасные регионы.

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