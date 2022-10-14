Британия и Канада через ЕБРР финансово поддержат "Нафтогаз", и Укрэнерго"

Правительства Канады и Великобритании поддержали кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для НАК "Нафтогаз" и НЭК "Укрэнерго", чтобы помочь Украине стабильно пройти предстоящий отопительный сезон. Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР.

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Так, 14 октября стало известно, что Канада, член-основатель банка, подписала соглашение о предоставлении "Нафтогазу" кредита от ЕБРР в размере 300 миллионов евро. При этом Канада предоставит гарантию в размере 36,5 млн евро, чтобы помочь компенсировать потери добычи природного газа из-за вторжения России в Украину.

Деньги помогут НАК в закупке газа перед отопительным сезоном для обеспечения отопления домохозяйств, школ и офисов, производства электроэнергии и поддержки экономики.

"Этой кредитной гарантией в размере 36,5 миллиона евро Канада поддерживает ЕБРР в предоставлении кредита в размере 300 миллионов евро, который поможет Украине приобрести необходимое топливо для отопления до зимы. Канада твердо убеждена, что Украина должна выиграть эту войну, чтобы защитить свой суверенитет, демократию и основанный на правилах международный порядок", - подчеркнул вице-премьер-министр и министр финансов Канады Христя Фриланд.

Днем ранее, 13 октября, Великобритания, член-основатель и донор ЕБРР, подписала соглашение, согласно которому страна предоставит гарантию на сумму 54,4 миллиона евро для поддержки кредита ЕБРР для "Укрэнерго".

"Эти деньги помогут обеспечить свет для домов украинцев в последующие месяцы и помогут с необходимыми средствами для правительства Украины в условиях, когда Украина продолжает бороться с противоправным вторжением Путина", - отметил канцлер казны (министр финансов) Британии Квази Квартенг.

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо добавила, что за 2022 год ЕБРР может инвестировать в Украину более 1 млрд евро и это стало возможным благодаря такой поддержке стран-доноров.

Отметим, что недавно Россия нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры, пытаясь вывести из строя энергосистему, что привело к значительным убыткам.

Поэтому Украина с 11 октября прекратила экспорт электроэнергии в страны Европейского Союза. В свою очередь "Укрэнерго" ввело в действие график веерных отключений в Киеве и ряде регионов, чтобы провести необходимые ремонты объектов критической инфраструктуры.

При этом Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Российская Федерация может нанести удары по украинской газотранспортной системе и в это же время совершить теракты на энергетических объектах на своей территории.

Источник фото: ua.depositphotos.com