"Нафтогаз" имеет предварительные договоренности по поставкам газа через Балтийский газопровод

НАК "Нафтогаз" имеет предварительные договоренности о поставках природного газа через недавно открытый Балтийский газопровод (Baltic Pipe) в объеме 1 млрд куб.

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Об этом сообщил глава правления НАК Юрий Витренко в интервью агентству "Интерфакс".

"Мы можем сейчас получать газ через эту трубу, и у нас есть предварительные договоренности с поставщиками такого газа, и есть даже свободная мощность в трубе, которую, так сказать, неформально оставили как раз для "Нафтогаза", для Украины", – сказал Витренко.

Отметим, что в настоящее время компания не располагает необходимыми средствами для импорта газа через Baltic Pipe по текущим ценам.

"Но проблема в том, что 1 млрд. куб. м, который мы могли бы купить через эту трубу для потребления предстоящей зимой, стоит $2 млрд по текущим ценам. И у "Нафтогаза" сейчас нет таких денег, чтобы купить этот газ", – объяснил глава НАК.

В то же время Витренко отметил важность открытия Baltic Pipe для Украины.

"Это хорошо, что появился такой дополнительный вариант получать точно не российский газ для Украины, и мы им воспользуемся, когда будет возможность", – объяснил глава "Нафтогаза".

Напомним, Baltic Pipe официально открыли 27 сентября в Польше. По нему газ из норвежского шельфа через территорию Дании будет снабжаться морем в Польшу. С 1 октября система Baltic Pipe начала транспортировку газа с месторождений на норвежском континентальном шельфе в Польшу.

Балтийский газопровод должен заменить Польше российскую трубу, что стало особенно актуально сейчас, ведь Варшава отказалась от российского газа и досрочно расторгла соглашение с Россией на поставки еще в мае. Газопровод сможет транспортировать 10 млрд куб м природного газа в год в Польшу и 3 млрд. куб.м – из Польши в Данию.