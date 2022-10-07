"Нафтогаз" має попередні домовленості щодо постачання газу через Балтійський газопровід

НАК "Нафтогаз" має попередні домовленості про постачання природного газу через нещодавно відкритий Балтійський газопровід (Baltic Pipe) в обсязі 1 млрд куб м.

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Про це повідомив голова правління НАК Юрій Вітренко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс".

"Ми можемо зараз отримувати газ через цю трубу, і ми маємо попередні домовленості з постачальниками такого газу, і є навіть вільна потужність у трубі, яку, так би мовити, неформально залишили якраз для "Нафтогазу", для України", – сказав Вітренко.

Зазначимо, що в даний час компанія не має в своєму розпорядженні необхідних коштів для імпорту газу через Baltic Pipe за поточними цінами.

"Але проблема в тому, що 1 млрд. куб. м, який ми могли б купити через цю трубу для споживання майбутньої зими, коштує $2 млрд за поточними цінами. І "Нафтогаз" зараз не має таких грошей, щоб купити цей газ", – пояснив голова НАК.

Водночас він наголосив на важливості відкриття Baltic Pipe для України.

"Це добре, що з'явився такий додатковий варіант отримувати точно не російський газ для України, і ми ним скористаємося, коли буде можливість", – пояснив голова "Нафтогазу".

Нагадаємо, Baltic Pipe офіційно відкрили 27 вересня у Польщі. По ньому газ з норвезького шельфу через територію Данії постачатиметься морем до Польщі. З 1 жовтня система Baltic Pipe розпочала транспортування газу з родовищ на норвезькому континентальному шельфі до Польщі.

Балтійський газопровід має замінити Польші російську трубу, що стало особливо актуальним зараз, адже Варшава відмовилася від російського газу і достроково розірвала угоду з Росією на постачання ще в травні. Газопровід зможе транспортувати 10 млрд куб м природного газу на рік до Польщі та 3 млрд куб м – із Польщі до Данії.