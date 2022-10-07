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Енергетика
Дата публікації

"Нафтогаз" має попередні домовленості щодо постачання газу через Балтійський газопровід

"Нафтогаз" має попередні домовленості щодо постачання газу через Балтійський газопровід

НАК "Нафтогаз" має попередні домовленості про постачання природного газу через нещодавно відкритий Балтійський газопровід (Baltic Pipe) в обсязі 1 млрд куб м.

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Про це повідомив голова правління НАК Юрій Вітренко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс".

"Ми можемо зараз отримувати газ через цю трубу, і ми маємо попередні домовленості з постачальниками такого газу, і є навіть вільна потужність у трубі, яку, так би мовити, неформально залишили якраз для "Нафтогазу", для України", – сказав Вітренко.

Зазначимо, що в даний час компанія не має в своєму розпорядженні необхідних коштів для імпорту газу через Baltic Pipe за поточними цінами.

"Але проблема в тому, що 1 млрд. куб. м, який ми могли б купити через цю трубу для споживання майбутньої зими, коштує $2 млрд за поточними цінами. І "Нафтогаз" зараз не має таких грошей, щоб купити цей газ", – пояснив голова НАК.

Водночас він наголосив на важливості відкриття Baltic Pipe для України.

"Це добре, що з'явився такий додатковий варіант отримувати точно не російський газ для України, і ми ним скористаємося, коли буде можливість", – пояснив голова "Нафтогазу".

Нагадаємо, Baltic Pipe офіційно відкрили 27 вересня у Польщі. По ньому газ з норвезького шельфу через територію Данії постачатиметься морем до Польщі. З 1 жовтня система Baltic Pipe розпочала транспортування газу з родовищ на норвезькому континентальному шельфі до Польщі.

Балтійський газопровід має замінити Польші російську трубу, що стало особливо актуальним зараз, адже Варшава відмовилася від російського газу і достроково розірвала угоду з Росією на постачання ще в травні. Газопровід зможе транспортувати 10 млрд куб м природного газу на рік до Польщі та 3 млрд куб м – із Польщі до Данії.

Автор:
Віта Молодан