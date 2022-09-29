Опалювальний сезон: Україна вже закачала 14 млрд кубів газу

Готовність України до опалювального сезону вже становить понад 88%. В українські газосховища вже закачали 14 млрд кубів газу, а запас вугілля становить 2,2 млн тонн.

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Про це повідомляє "Урядовий портал".

"Всі готуються до найважчого опалювального сезону. Вдячний областям за рівень підготовки, який на сьогодні складає вже понад 88%. Уряд зі свого боку продовжує працювати над забезпеченням енергоресурсів. Наразі маємо майже 14 млрд кубів газу та 2,2 млн тонн вугілля", — зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він наголосив, що ключове завдання для Міністерства енергетики, Міністерства розвитку громад та територій і відповідальних органів на найближчі тижні — вийти на 100% готовності до опалювального сезону.

Денис Шмигаль також повідомив, що напередодні Уряд виділив областям 562 млн грн субвенції на закупівлю дров. Це дасть можливість придбати 400 тис. кубічних метрів деревини для роздачі людям на прифронтових територіях.

"Усе має бути швидко реалізовано, привезено й роздано людям до настання холодів", - зауважив Шмигаль.

Міністр енергетики Герман Галущенко відзначив, що на початок опалювального сезону заплановано накопичити 14,5-15 млрд кубів газу.

Крім того, є домовленості щодо імпорту певного об’єму газу для створення резервного запасу.

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів повідомили, що на цей опалювальний сезон планується реалізувати 5 млн кубічних метрів дров. На сьогодні всі потреби в деревині, за інформацією Міндовкілля, повністю забезпечуються.

Крім того, всі області повинні мати готові плани антикризового реагування та взаємодії організацій у випадку руйнування об’єктів критичної інфраструктури.

Також уже створений та працює цілодобовий штаб з ліквідації наслідків військових руйнувань енергетичної та комунальної інфраструктури.

Зазначимо, що останнім часом від чиновників різного рівня постійно лунають заяви, що майбутня зима може стати найхолоднішою для України за останні десятиліття. Це пов'язують з тим, що температура в оселях українців не перевищуватиме 18 градусів.

Так, мер Києва Віталій Кличко попередив, що взимку топити в столиці будуть гірше і закликав київлян запасатись теплими речами та ковдрами.

Тим часом у Львові на випадок екстрених ситуацій облаштовують пункти обігріву у бомбосховищах. Для цього встановлюють буржуйки. При цьому місто на 100% готове до опалювального сезону за умови, що ситуація в енергетиці збережеться стабільною.