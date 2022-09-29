Отопительный сезон: Украина уже закачала 14 млрд кубов газа

Готовность Украины к отопительному сезону уже составляет более 88%. В украинские газохранилища уже закачено 14 млрд кубов газа, а запас угля составляет 2,2 млн тонн.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает "Правительственный портал".

"Все готовятся к самому тяжелому отопительному сезону. Благодарен областям за уровень подготовки, который на сегодняшний день составляет уже более 88%. Правительство со своей стороны продолжает работать над обеспечением энергоресурсов. Сейчас имеем почти 14 млрд кубов газа и 2,2 млн тонн угля", — отметил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Он подчеркнул, что ключевая задача Министерства энергетики, Министерства развития общин и территорий и ответственных органов на ближайшие недели — выйти на 100% готовности к отопительному сезону.

Денис Шмигаль также сообщил, что накануне правительство выделило областям 562 млн грн субвенции на закупку дров. Это позволит приобрести 400 тыс. кубических метров древесины для раздачи людям на прифронтовых территориях.

"Все должно быть быстро реализовано, привезено и роздано людям до наступления холодов", - отметил Шмигаль.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что к началу отопительного сезона запланировано накопить 14,5-15 млрд кубов газа.

Кроме того, есть договоренности по импорту определенного объема газа для создания резервного запаса.

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщили, что на текущий отопительный сезон планируется реализовать 5 млн кубических метров дров. На сегодняшний день все потребности в древесине, по информации Минсреды, полностью обеспечиваются.

Кроме того, все области должны подготовить планы антикризисного реагирования и взаимодействия организаций в случае разрушения объектов критической инфраструктуры.

Также уже создан круглосуточный штаб по ликвидации последствий военных разрушений энергетической и коммунальной инфраструктуры.

Отметим, что в последнее время от чиновников разного уровня постоянно звучат заявления, что предстоящая зима может стать самой холодной для Украины за последние десятилетия. Это связывают с тем, что температура в домах украинцев не будет превышать 18 градусов.

Так, мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что зимой топить в столице будут хуже и призвал киевлян запасаться теплыми вещами и одеялами.

Между тем, во Львове на случай экстренных ситуаций обустраивают пункты обогрева в бомбоубежищах. Для этого устанавливают буржуйки. При этом город на 100% готов к отопительному сезону при условии, что ситуация в энергетике сохранится стабильной.