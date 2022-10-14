Британія та Канада через ЄБРР фінансово підтримають "Нафтогаз", та "Укренерго"

Уряди Канади та Великобританії підтримали кредит Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для НАК "Нафтогаз" та НЕК "Укренерго", щоб допомогти України стабільно пройти майбутній опалювальний сезон. Про це повідомила пресслужба ЄБРР.

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Так, 14 жовтня стало відомо, що Канада, член-засновник банку, підписала угоду про надання "Нафтогазу" кредиту від ЄБРР у розмірі 300 мільйонів євро. При цьому Канада надасть гарантію в розмірі 36,5 млн євро, щоб допомогти компенсувати втрати видобутку природного газу через вторгнення Росії в Україну.

Гроші допоможуть НАК у закупівлі газу перед опалювальним сезоном для забезпечення опалення домогосподарств, шкіл та офісів, виробництва електроенергії та підтримки економіки.

"Цією кредитною гарантією в розмірі 36,5 мільйонів євро Канада підтримує ЄБРР у наданні кредиту в розмірі 300 мільйонів євро, який допоможе Україні придбати необхідне паливо для опалення до зими. Канада твердо переконана, що Україна повинна виграти цю війну, щоб захистити свій суверенітет, демократію та заснований на правилах міжнародний порядок", —підкреслив віце-прем’єр-міністр та міністр фінансів Канади Христя Фріланд.

Днем раніше, 13 жовтня, Великобританія, член-засновник і донор ЄБРР, підписала угоду, за якою країна надасть гарантію на суму 54,4 мільйона євро для підтримки кредиту ЄБРР для "Укренерго".

"Ці гроші допоможуть забезпечити світло для домівок українців у наступні місяці і допоможуть з необхідними коштами для уряду України в умовах, коли Україна продовжує боротися з протиправним вторгненням Путіна", - зазначив канцлер скарбниці (міністр фінансів) Британії Квазі Квартенг.

Президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо додала, що за 2022 рік ЄБРР може інвестувати в Україну понад 1 млрд євро і це стало можливим завдяки такій підтримці країн-донорів.

Зазначимо, що нещодавно Росія здійснила масований ракетний удар по об'єктам критичної інфраструктури, намагаючись вивести з ладу енергосистему, призвело до значних збитків.

Через це Україна з 11 жовтня припинила експорт електроенергії до країн Європейського союзу. В свою чергу "Укренерго" ввело в дію графік віялових відключень в Києві та низці регіонів, щоб мати змогу провести необхідні ремонти об'єктів критичної інфраструктури.

При цьому Президент України Володимир Зеленський вважає, що Російська Федерація може завдати ударів по українській газотранспортній системі і в цей же час вчинити теракти на енергетичних об'єктах на своїй території.

Джерело фото: ua.depositphotos.com