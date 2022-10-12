"Укренерго" стабілізувала енергоживлення Києва та центральних областей

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомляє, що стабілізувала енергоживлення Києва та центральних областей України і не очікує, що їй доведеться вводити примусові обмеження для споживачів в цих регіонах до кінця доби 12 жовтня.

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"Але, аби це стало можливим, необхідно, щоб рівень споживання в енергосистемі перестав зростати. Тому просимо всіх споживачів прямо зараз підходити до споживання електроенергії ощадливо: вимкніть зайві електроприлади вранці та ввечері, коли споживання електроенергії найбільше. Це знизить навантаження на мережі і полегшить роботу енергетиків, які відновлюють їх", - сказано в повідомленні.

В компанії подякували всім енергетикам, які впродовж трьох останніх днів зробили все можливе, щоб стабілізувати енергопостачання центру України якнайшвидше, а також українцям, які свідомо зменшують споживання електроенергії, аби дати можливість спокійно і швидко відновлювати мережі.

"Останні ракетні обстріли пошкодили чимало енергетичного обладнання, і ми продовжуємо його відновлювати. Роботи дуже багато. Масштаби та складність пошкоджень в різних регіонах відрізняються, тому десь нам потрібно більше часу. Через це поки що, на жаль, залишаються графіки аварійних обмежень в Харківській, Сумській та Полтавській областях. Нам потрібно терпіння і розуміння споживачів", - кажуть в НЕК.

Там запевняють, що у місцях, де досі відключають світло мають знати, що енергетики працюють, щоб відновити його. Крім того, в компанії прокоментували ситуацію з освітленням пішохідного мосту над Володимирським узвозом.

"Не можемо втриматися: сьогодні багато дзвінків журналістів до "Укренерго" про те, коли ми повернемо освітлення мосту Кличка. Це питання не до нас. А от якщо хтось вирішить освітить колишню арку дружби народів - то ми втрутимось", - підкреслили в НЕК.

Нагадаємо, що 10 та 11 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по багатьох об'єктах енергетичної інфраструктури України, що викликало відключення електропостачання в низці обласних центрів, зокрема й у Києві. За даними Міністерства енергетики, внаслідок цих обстрілів було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.