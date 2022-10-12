ЄІБ перерахував Україні ще €550 мільйонів: це допоможе відремонтувати пошкоджені об'єкти енергетики

Європейський інвестиційний банк перерахував Україні додаткові 550 мільйонів євро. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Кошти допоможуть, зокрема, покрити витрати на ремонт пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури та підтримати стабільність української електромережі. Також допомога буде спрямована на відновлення надання муніципальних та базових послуг населенню у громадах", - зазначив він.

Голова уряду вказав, що загалом за два місяці в межах пакету Екстреної підтримки від ЄІБ та Європейської комісії Україна отримала 1,05 мільярда євро. Ще 540 мільйонів будуть виплачені шляхом відновлення фінансування спільних проєктів.

Нагадаємо, що в липні правління ЄІБ вирішило виділити Україні 1,59 мільярда євро, зокрема 1,05 мільярда євро негайної фінансової допомоги.

В свою чергу, 10 та 11 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по багатьох об'єктах енергетичної інфраструктури України, що викликало відключення електропостачання в низці обласних центрів, зокрема й у Києві. За даними Міністерства енергетики, внаслідок цих обстрілів було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.